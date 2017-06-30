В Брянской области оценили радиационную ситуацию после пожаров в зоне ЧАЭС

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Радиационная обстановка в Брянской области после пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС остается стабильной, сообщается на сайте ГУМЧС по региону.

По данным госслужбы Украины по ЧС, в четверг днем в зоне отчуждения ЧАЭС, по предварительным данным, во время проведения технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 гектаров.

По данным ГУМЧС, в связи с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС в Брянской области был организован усиленный мониторинг радиационной обстановки.

"По данным мониторинга, по состоянию на 06.00 30.06.2017 радиационная обстановка в Брянской области остается стабильной, превышения естественного гамма-фона местности, характерного для территорий, не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Как отмечается, мониторинг радиационной обстановки обновляется каждые 15 минут, по суточным данным на 06.00 уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ не превышает нормы.