На авиазаводе в Приморье два человека пострадали при ЧП с вертолетом

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Два человека пострадали при ЧП на авиазаводе "Прогресс" в Арсеньеве Приморского края, где, по данным местных СМИ, вертолет во время проверки внезапно отстрелил лопасти винта.
Представитель арсеньевской городской больницы подтвердил РИА Новости, что двое пострадавших с завода поступили в приемный покой в четверг. "У них были серьезные травмы глаз, у одного пострадал один глаз, у второго оба. Но их вертолетом в четверг доставили в больницу Владивостока", — сказал собеседник.
Официальный представитель завода "Прогресс" от официального комментария пока воздержался.
Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" — одно из предприятий холдинга "Вертолеты России". Выпускает ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.