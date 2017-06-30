Следователи не нашли криминала в смерти певицы Жанны Роштаковой

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Следователи не стали возбуждать дело после смерти во Владивостоке певицы Жанны Роштаковой, не найдя там криминала, сообщил РИА Новости представитель следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Роштакова — лауреат молодежной премии "Хрустальная нота" 1997 года, победитель конкурса "Утренняя звезда" в старшей вокальной группе в 1999 году в Юрмале. Как рассказал представитель группы "Лицей" Евгений Яковлев, Роштакова не входила в основной состав группы, но "один или два раза" выступала "на подмене".

В январе друг артистки, певец Прохор Шаляпин сообщил в аккаунте в Instagram о гибели певицы, отметив, что "она ничем не болела, ничто не предвещало беды". Причиной смерти, по данным ряда СМИ, стал бытовой несчастный случай: ей на голову упала полка, когда певица лежала в ванной. По данным СУСК, ее тело было обнаружено в ванне без признаков насильственной смерти.

"Проверка завершена, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как смерть не носит криминальный характер", — сказало собеседник.