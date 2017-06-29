Хакамада о деле Немцова: выводы нужно делать после поимки заказчика

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Экс-сопредседатель "Союза правых сил" и соратница Бориса Немцова Ирина Хакамада заявила РИА Новости о том, что делать выводы после вынесения вердикта коллегией присяжных по делу об убийстве политика нельзя, поскольку не найден заказчик преступления.

Присяжные после трехдневного обсуждения признали всех пятерых подсудимых в деле об убийстве Немцова виновными и не заслуживающими снисхождения. Сроки наказания за участие в убийстве и незаконный оборот оружия позднее назначит суд. По Уголовному кодексу, за участие в заказном убийстве всем фигурантам грозит вплоть до пожизненного заключения.

Хакамада призналась, что ее не интересует данный вердикт. "Меня интересует истина и истинная причина (убийства — ред.). Потому что если она никому не известна, тогда будут других еще убивать", — считает она.

По ее словам, нужно установить заказчика и мотив этого преступления, а стадия вынесения приговора исполнителям ей не интересна. "Никакой превентивной составляющей, никаких выводов нельзя сделать — нельзя понять, что будет дальше, возможно ли повторение таких убийств или нет", — сказала Хакамада.

При этом собеседница агентства считает, что "главных подозреваемых по этому делу не смогли довести до судебного процесса". "Вся проблема в том, откуда идет заказ, поэтому, конечно, я не удовлетворена (расследованием — ред.)", — добавила она.

В декабре 1999 года Хакамада вместе с Немцовым возглавили список блока "Союз правых сил".