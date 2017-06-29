Гособвинителя устроил вердикт присяжных по делу об убийстве Немцова

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Гособвинитель по делу об убийстве политика Бориса Немцова Мария Семененко заявила, что вердикт присяжных, вынесенный в четверг, ее устраивает.

Присяжные после трехдневного обсуждения признали всех пятерых подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения. Сроки наказания за участие в убийстве и незаконный оборот оружия позднее назначит суд. По Уголовному кодексу, за участие в заказном убийстве всем фигурантам грозит вплоть до пожизненного заключения.

Семененко заявила журналистам, что согласна с вердиктом присяжных, так как они признали, что все обвиняемые в составе организованной группы совершили это "дерзкое позорное убийство Бориса Ефимовича Немцова".

Адвокат Заура Дадаева, которого присяжные признали виновным в убийстве Немцова, Марк Каверзин ожидает сурового приговора, но намерен его обжаловать в Верховном суде.

"Я до вынесения вердикта присяжных говорил, что не буду не соглашаться с любым их вердиктом. Но я не соглашусь с действиями председательствующего и допущенными им многочисленными нарушениями", — сказал адвокат, предположив, что приговор может быть суровым, вплоть до пожизненного заключения.