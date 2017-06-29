Адвокат Дадаева считает, что вердикт вынесен незаконно

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Защита Заура Дадаева, которого присяжные признали виновным в убийстве политика Бориса Немцова, считает вердикт сфальсифицированным и незаконным.

В беседе с журналистами адвокат Марк Каверзин пояснил, что "нумерация вердикта идет по страницам — после третьего листа идет пятый, потом четвертый". "На пятом листе были исправления, слова "Да, доказано" старшина не произнесла. Эти слова внесли после", — утверждает защитник

По его оценке, произошла фальсификация. "Данное нарушение норм УПК влечет отмену. Это (внесение изменений) было сделано после того, как мы сразу же попросили копию вердикта", — утверждает Каверзин.

"В данном опросном листе, так как присяжные голосовали, в каждом ответе должно было быть указано какое количество голосов, даже если 12 голосов. Плюс, судья сказал вписать ответ на оборотной стороне пятого листа, но ответ указан на отдельном листе, который не пронумерован", — заявил адвокат.

Присяжные в четверг, после трехдневного обсуждения признали все пять подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения. Сроки наказания за участие в убийстве и незаконный оборот оружия позднее назначит суд. По Уголовному кодексу, за участие в заказном убийстве всем фигурантам грозит вплоть до пожизненного заключения.