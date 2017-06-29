Песков переадресовал следствию вопрос о деле об убийстве Немцова

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал следственным органам вопрос о том, будет ли продолжено расследование дела об убийстве политика Бориса Немцова после обвинительного вердикта присяжных в отношении его фигурантов.

В четверг присяжные признали фигурантов дела об убийстве Немцова виновными и не заслуживающими снисхождения. Сроки наказания позднее назначит суд.

"Это нужно обращаться к нашим следственным органам, это не вопрос Кремля", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, поставлена ли вердиктом точка в расследовании уголовного дела или оно будет продолжено.