Семья Немцова довольна решением присяжных, заявил адвокат

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Семья Бориса Немцова, как потерпевшая сторона, довольна вердиктом присяжных, признавших виновными всех 5 фигурантов дела об убийстве политика, заявил журналистам адвокат Вадим Прохоров.

"Большей частью вердикт повторяют нашу позицию, только с нашей точки зрения, не доказана вина (Хамзата) Бахаева, но присяжные решили по-иному", — сказал защитник.

По его словам, в ходе разбирательства "совершенно очевидно стало, что заказчиком является не водитель, а майор Руслан Геремеев", которого адвокат назвал приближенным главы Чечни Рамзана Кадырова.