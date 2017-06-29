Наказание для фигурантов дела Немцова назовут 4 июля

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Прокуратура во вторник, 4 июля, назовет наказание, которое она считает заслуженным для фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.

Присяжные признали всех 5 фигурантов виновными и не заслуживающими снисхождения. По Уголовному кодексу, за участие в заказном убийстве всем им грозит вплоть до пожизненного заключения.

"Присяжные заседатели, я благодарю вас за проделанную работу. Спасибо, на этом ваша работа закончена. Вы сможете приходить самостоятельно на другие судебные заседания, если пожелаете", — сказал судья, отметив, что обсуждение вердикта состоится во вторник, 4 июля, в 11 утра.

На вынесение вердикта у присяжных ушло почти 13 часов обсуждений, разнесенных по трем заседаниям в течение трех дней. Присяжные не смогли прийти к единогласному решению и прибегли к голосованию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по мнению следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении ряда неустановленных лиц.