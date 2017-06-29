Дадин обжалует отказ суда взыскать в его пользу компенсацию

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Первый в России осуждённый за нарушения правил проведения митингов Ильдар Дадин обжалует отказ суда взыскать в его пользу 350 тысяч рублей компенсации за передачу журналистам записей камер видеонаблюдения колонии, где он отбывал срок, сообщил РИА Новости его адвокат Николай Зборошенко.

"Мы обжалуем сегодняшнее решение суда, которым нам отказали в удовлетворении наших требований", — сказал защитник.

В четверг суд отклонил иск, по которому ответчиками выступали ФСИН, Генпрокуратура, Следственный комитет и администрация карельской исправительной колонии номер 7, в которой отбывал наказание Дадин.

"Отклонить исковое заявление Ильдара Дадина в полном объёме", — постановила судья Нелли Рубцова.

Суд огласил только резолютивную часть постановления, поэтому причины принятия такого решения пока неизвестны.

Дадин требовал 350 тысяч рублей компенсации за передачу СМИ видеозаписей без его согласия из исправительной колонии №7 Карелии. По его мнению, ответчики нарушили его право на личную жизнь.

Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. В феврале президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.

Из назначенного наказания в виде 2,5 года лишения свободы Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев. Железнодорожный суд Подмосковья взыскал в пользу Ильдара Дадина 2,2 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Кроме того, защита Дадина уже пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.