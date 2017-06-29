Дадин проиграл суд по делу о передаче СМИ видео из колонии

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в четверг отклонил иск Ильдара Дадина — первого в России осужденного за нарушения правил проведения митингов — к ФСИН, Генпрокуратуре и Следственному комитету из-за передачи СМИ записей камер видеонаблюдения колонии, где он отбывал срок, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Отклонить исковое заявление Ильдара Дадина в полном объёме", — постановила судья Нелли Рубцова.

Дадин требовал 350 тысяч рублей компенсации за передачу СМИ видеозаписей без его согласия из исправительной колонии №7 Карелии. По его мнению, ответчики нарушили его право на личную жизнь.

Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. В феврале президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.

Из назначенного наказания в виде 2,5 года лишения свободы Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев. Железнодорожный суд Подмосковья взыскал в пользу Ильдара Дадина 2,2 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Кроме того, защита Дадина уже пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.