В прокуратуре одобрили действия прохожих в Томске, спасших младенца от жары

НОВОСИБИРСК, 29 июн – РИА Новости. Прохожие, которые разбили стекло у автомобиля в Томске, чтобы спасти оставленного там малолетнего ребенка, действовали правомерно, сообщил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Томской области Андрей Вяткин.

Инцидент произошел 26 июня возле одного из торговых центров Томска. Проходящие мимо люди обратили внимание, что в машине, оставленной на солнечной стороне в жаркую погоду, плачет младенец. По данным СК, на вид малышу было "8-9 месяцев, ребенок был мокрый и красный от жары, ползал по переднему сидению автомобиля и кричал". Люди выбили у машины стекло и вытащили младенца, после чего пришел разъяренный отец, забрал его и уехал.

"Едва не привело к трагедии оставление грудного ребенка на солнцепеке в запертой машине на парковке, которого спасли неравнодушные прохожие. Их действия абсолютно правомерны. Никакие разбитые стекла в автомобиле несопоставимы с жизнью ребенка и его здоровьем. А вот реакция его возмущенных родителей – это следствие их жизненных установок", — сказал Вяткин на форуме, посвященном защите прав несовершеннолетних.

Он отметил, что прохожие были абсолютно правы в том, что нельзя проходить мимо и не обращать внимание на действия таких безответственных родителей. По словам Вяткина, в регионе ежегодно регистрируется до 20 случаев жестокого или безответственного обращения родителей со своими детьми.

По факту инцидента расследуется уголовное дело по статье "оставление в опасности", оно принято в производство регионального следственного управления СКР. Расследование дела взято на контроль центрального аппарата СК России.