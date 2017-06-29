В прокуратуре одобрили действия прохожих в Томске, спасших младенца от жары

НОВОСИБИРСК, 29 июн – РИА Новости. Прохожие, которые разбили стекло у автомобиля в Томске, чтобы спасти оставленного там малолетнего ребенка, действовали правомерно, сообщил начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Томской области Андрей Вяткин.
"Едва не привело к трагедии оставление грудного ребенка на солнцепеке в запертой машине на парковке, которого спасли неравнодушные прохожие. Их действия абсолютно правомерны. Никакие разбитые стекла в автомобиле несопоставимы с жизнью ребенка и его здоровьем. А вот реакция его возмущенных родителей – это следствие их жизненных установок", — сказал Вяткин на форуме, посвященном защите прав несовершеннолетних.
Он отметил, что прохожие были абсолютно правы в том, что нельзя проходить мимо и не обращать внимание на действия таких безответственных родителей. По словам Вяткина, в регионе ежегодно регистрируется до 20 случаев жестокого или безответственного обращения родителей со своими детьми.
По факту инцидента расследуется уголовное дело по статье "оставление в опасности", оно принято в производство регионального следственного управления СКР. Расследование дела взято на контроль центрального аппарата СК России.