ФСБ возбудила еще одно дело в отношении главы УСБ СКР Максименко

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. ФСБ возбудила еще одно уголовное дело против руководителя управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова (известен также как Шакро Молодой), заявил следователь в Мосгорсуде.

"Прошу приобщить постановления о возбуждении еще двух уголовных дел, возбужденных против Максименко", — сказал он. Дела возбуждены по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Про первое из них, где взяткодателем проходит предприниматель Бадри Шенгелия, уже сообщалось. Вторую взятку, считает ФСБ, передал Максименко некто Д. Смычковский. Фабулу дела на заседании не озвучивали.