В Краснодарском крае арестовали экс-судью, обвиняемую в мошенничестве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Обвиняемая в многомиллионном мошенничестве с землей в Краснодарском крае экс-судья Арбитражного суда Ростовской области заключена под стражу, говорится в сообщении СК РФ.

"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного председателем СК России в отношении бывшей судьи арбитражного суда Ростовской области Светланы Мартыновой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2011 году судья Мартынова предложила двум предпринимателям помочь в покупке 13 тысяч гектаров земли сельхозназначения в Кущевском районе Краснодарского края. Как считают в СК, предприниматели за оказанную помощь должны были перечислить Мартыновой 52 миллиона рублей и еще 22,5 миллиона рублей владельцу земли в качестве компенсации.

По данным следователей, юристы Мартыновой обеспечили переход прав на указанные земли специально созданной подконтрольной обвиняемой фирме. Предприниматели, по версии следствия, передали судье часть оговоренной суммы (более 40 миллионов рублей в различной валюте). В свою очередь, Мартынова передала акции этой фирмы своим родственникам и знакомым, то есть, как сообщают, похитила мошенническим путем деньги бизнесменов.

"Длительное время Мартынова игнорировала вызовы следователя, не являлась на допросы без уважительных причин. В связи с этим ей было заочно предъявлено обвинение, она объявлена в федеральный розыск. Принятыми мерами обвиняемая была задержана в Москве и доставлена в Ростов-на-Дону", — подчеркнули в СК.