Девушка, якобы причастная к ДТП, в котором погиб байкер, не училась в МГИМО

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Девушка, возможно, причастная к ДТП в Москве, в котором погиб байкер, не является студенткой МГИМО, в обстоятельствах ДТП разбирается полиция, заявил ректор института Анатолий Торкунов.

"Это не наша студентка. Парень из МГИМО, а девушка не наша студентка. Разбирается полиция", — сказал он РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что виновником аварии на Кутузовском проспекте ночью 26 июня стал автомобиль Mercedes, за рулем которого якобы был пьяный 20-летний студент МГИМО, в машине также находилась его подруга. Отмечалось, что студент на большой скорости сбил мотоциклиста, после чего скрылся с места происшествия, однако виновника аварии удалось быстро задержать. Оказалось, что вскоре после столкновения с мотоциклистом автомобиль вылетел в кювет, зацепив остановку, сообщают СМИ.

Погибший байкер Аркадий Дымов учился в МАДИ и возглавлял местный мотоклуб MADImoto.