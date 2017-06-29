Присяжные в третий раз удалились на обсуждение вердикта по делу Немцова

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Коллегия присяжных после ночного перерыва в третий раз удалилась в совещательную комнату для вынесения вердикта по делу об убийстве политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.

Ожидалось, что присяжные вынесут вердикт в среду, посовещавшись, в общей сложности, восемь часов, но они взяли второй ночной перерыв до утра следующего дня.

Уже ясно, что одного или нескольких подсудимых по крайней мере по одному из эпизодов присяжные склонны считать виновными — об этом свидетельствует факт проведения голосования по поводу снисхождения. О каком именно эпизоде и обвиняемом или обвиняемых идет речь, пока неясно.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.