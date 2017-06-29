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Происшествия

Присяжные в третий раз удалились на обсуждение вердикта по делу Немцова

Сюжет:
Расследование убийства Бориса Немцова (646)
11:5529.06.2017
(обновлено: 12:04 29.06.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа зеседании Мосгорсуда по делу об убийстве Б.Немцова. Архивное фотоНа зеседании Мосгорсуда по делу об убийстве Б.Немцова. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Коллегия присяжных после ночного перерыва в третий раз удалилась в совещательную комнату для вынесения вердикта по делу об убийстве политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.

Шадид Губашев на заседании по делу об убийстве Бориса Немцова. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Половина присяжных выступила за снисхождение по делу Немцова
Ожидалось, что присяжные вынесут вердикт в среду, посовещавшись, в общей сложности, восемь часов, но они взяли второй ночной перерыв до утра следующего дня.

Уже ясно, что одного или нескольких подсудимых по крайней мере по одному из эпизодов присяжные склонны считать виновными — об этом свидетельствует факт проведения голосования по поводу снисхождения. О каком именно эпизоде и обвиняемом или обвиняемых идет речь, пока неясно.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Бунтарь и оппозиционер Борис Немцов
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРоссийский политик и государственный деятель Борис Ефимович Немцов родился 9 октября 1959 года в городе Сочи (Краснодарский край). С 1967 года жил в городе Горький (ныне Нижний Новгород). В 1981 году окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. В 1985 году защитил диссертацию и получил степень кандидата физико-математических наук. В 1981-1990 годах - научный сотрудник Горьковского научно-исследовательского института радиофизики.Политик Борис Немцов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Российский политик и государственный деятель Борис Ефимович Немцов родился 9 октября 1959 года в городе Сочи (Краснодарский край). С 1967 года жил в городе Горький (ныне Нижний Новгород). В 1981 году окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. В 1985 году защитил диссертацию и получил степень кандидата физико-математических наук. В 1981-1990 годах - научный сотрудник Горьковского научно-исследовательского института радиофизики.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ 1990 году Борис Немцов был избран народным депутатом РСФСР, членом Верховного Совета РФ. В сентябре 1991 года был назначен представителем президента России в Нижегородской области, в декабре 1991 года - главой администрации области (губернатором).Сопредседатель Партии Народной Свободы (ПАРНАС) Борис Немцов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В 1990 году Борис Немцов был избран народным депутатом РСФСР, членом Верховного Совета РФ. В сентябре 1991 года был назначен представителем президента России в Нижегородской области, в декабре 1991 года - главой администрации области (губернатором).
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкВ декабре 1993 года Борис Немцов был избран в Совет Федерации Федерального собрания РФ первого созыва, был членом комитета СФ по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию. В 1995 году победил на выборах губернатора Нижегородской области, вошел в Совет Федерации РФ второго созыва.Сопредседатель незарегистрированной Партии народной свободы (ПАРНАС) Борис Немцов
© РИА Новости / Андрей Стенин
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В декабре 1993 года Борис Немцов был избран в Совет Федерации Федерального собрания РФ первого созыва, был членом комитета СФ по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию. В 1995 году победил на выборах губернатора Нижегородской области, вошел в Совет Федерации РФ второго созыва.
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПерейти в фотобанк17 марта 1997 года Борис Немцов был назначен первым вице-премьером правительства РФ. Он одновременно являлся министром топлива и энергетики РФ, был заместителем председателя комиссии правительства РФ по оперативным вопросам. В марте 1998 года указом президента РФ был отправлен в отставку вместе со всем составом правительства Виктора Черномырдина. С апреля 1998 года занял пост вице-премьера в правительстве Сергея Кириенко, в августе 1998 года подал заявление об отставке, которое было удовлетворено президентом Борисом Ельциным.Президент России Борис Ельцин и Борис Немцов
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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17 марта 1997 года Борис Немцов был назначен первым вице-премьером правительства РФ. Он одновременно являлся министром топлива и энергетики РФ, был заместителем председателя комиссии правительства РФ по оперативным вопросам. В марте 1998 года указом президента РФ был отправлен в отставку вместе со всем составом правительства Виктора Черномырдина. С апреля 1998 года занял пост вице-премьера в правительстве Сергея Кириенко, в августе 1998 года подал заявление об отставке, которое было удовлетворено президентом Борисом Ельциным.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ 1999 года стал председателем общественно-политического движения "Россия молодая", одним из руководителей коалиции "Правое дело", затем одним из лидеров "Союза Правых Сил" (СПС).Политик Борис Немцов
© РИА Новости / Илья Питалев
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В 1999 года стал председателем общественно-политического движения "Россия молодая", одним из руководителей коалиции "Правое дело", затем одним из лидеров "Союза Правых Сил" (СПС).
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанк19 декабря 1999 года был избран депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ третьего созыва, в январе-мае 2000 года был заместителем председателя Государственной думы РФ третьего созыва, с мая 2000 года - руководителем фракции СПС, являлся членом комитета ГД по законодательству.Политик Борис Немцов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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19 декабря 1999 года был избран депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ третьего созыва, в январе-мае 2000 года был заместителем председателя Государственной думы РФ третьего созыва, с мая 2000 года - руководителем фракции СПС, являлся членом комитета ГД по законодательству.
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкВ мае 2001 года на учредительном съезде партии "Союз правых сил" Немцов был избран председателем политического совета, в дальнейшем стал сопредседателем партии. В январе 2004 года сложил с себя полномочия сопредседателя партии, оставшись ее рядовым членом. В декабре 2007 года съезд СПС выдвинул Бориса Немцова кандидатом на пост президента России для участия в выборах в марте 2008 года, но еще до начала предвыборной кампании он снял свою кандидатуру в пользу Михаила Касьянова.Политик Борис Немцов на митинге
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
В мае 2001 года на учредительном съезде партии "Союз правых сил" Немцов был избран председателем политического совета, в дальнейшем стал сопредседателем партии. В январе 2004 года сложил с себя полномочия сопредседателя партии, оставшись ее рядовым членом. В декабре 2007 года съезд СПС выдвинул Бориса Немцова кандидатом на пост президента России для участия в выборах в марте 2008 года, но еще до начала предвыборной кампании он снял свою кандидатуру в пользу Михаила Касьянова.
© РИА Новости / Александр ПоляковПерейти в фотобанк3 декабря 2008 года на первом съезде Объединенного демократического движения "Солидарность" избран членом федерального политсовета "Солидарности" и вошел в состав бюро федерального политсовета движения. В марте 2009 года бюро "Солидарности" выдвинуло Немцова кандидатом в мэры Сочи. На выборах он занял второе место, получив 13,6% голосов избирателей.Первый вице-премьер правительства РФ Борис Немцов с участниками марша протеста - работниками АЭС страны
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
3 декабря 2008 года на первом съезде Объединенного демократического движения "Солидарность" избран членом федерального политсовета "Солидарности" и вошел в состав бюро федерального политсовета движения. В марте 2009 года бюро "Солидарности" выдвинуло Немцова кандидатом в мэры Сочи. На выборах он занял второе место, получив 13,6% голосов избирателей.
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПерейти в фотобанкВ 2012 году Немцов был избран сопредседателем политической партии "Республиканская партия России - Партия народной свободы" (РПР-ПАРНАС).
В сентябре 2013 года на региональных выборах был избран депутатом Ярославской областной думы шестого созыва. Президент России Борис Ельцин и губернатор Нижнего Новгорода Борис Немцов на встрече с руковдством Горьковского автомобильного завода
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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В 2012 году Немцов был избран сопредседателем политической партии "Республиканская партия России - Партия народной свободы" (РПР-ПАРНАС).
В сентябре 2013 года на региональных выборах был избран депутатом Ярославской областной думы шестого созыва.
© РИА Новости / Игорь ЯкунинПерейти в фотобанкВ ночь на 28 февраля 2015 года Борис Немцов был застрелен неизвестными в Москве. Следствие рассматривает все возможные версии, в том числе заказное убийство. Соболезнования близким погибшего уже высказали многие российские и зарубежные общественные и политические деятели. ЧП произошло в пятницу около 23.40 на Большом Москворецком мосту в центре Москвы, где Немцов прогуливался с девушкой. К ним подъехал автомобиль, из которого неизвестные произвели не менее семи-восьми выстрелов; четыре пули попали в спину Немцова, смертельно его ранив. У него осталось четверо детей.Борис Немцов во время прогулки по городу Сочи
© РИА Новости / Игорь Якунин
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В ночь на 28 февраля 2015 года Борис Немцов был застрелен неизвестными в Москве. Следствие рассматривает все возможные версии, в том числе заказное убийство. Соболезнования близким погибшего уже высказали многие российские и зарубежные общественные и политические деятели. ЧП произошло в пятницу около 23.40 на Большом Москворецком мосту в центре Москвы, где Немцов прогуливался с девушкой. К ним подъехал автомобиль, из которого неизвестные произвели не менее семи-восьми выстрелов; четыре пули попали в спину Немцова, смертельно его ранив. У него осталось четверо детей.
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