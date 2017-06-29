Адвокат рассказал, когда будут судить лидера "Шалтай-Болтая" Аникеева

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мосгорсуд 5 июля рассмотрит дело лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева в особом порядке, не исключено, что в этот же день суд вынесет ему приговор, сообщил РИА Новости в четверг адвокат обвиняемого Руслан Коблев.

"Дело Аникеева рассмотрят в Мосгорсуде 5 июля в особом порядке", — сказал защитник.

Дело выделено в отдельное производство, поскольку Аникеев признал вину и раскаялся. К уголовной ответственности также привлечены члены хакерской группы Константин Тепляков и Александр Филинов.

Суд не будет изучать доказательства по делу и допрашивать свидетелей, а сразу перейдёт к прениям сторон, в ходе которых прокурор назовёт наказание, которое он считает справедливым для Аникеева.

По словам Коблева, при особом порядке Аникееву назначат наказание не более 2,5 лет заключения в колонии.

Лидеру "Шалтай-Болтая" предъявлено обвинение в окончательной редакции по взлому почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.

При этом Тимакова и Прокопенко не были признаны потерпевшими по делу.

Аникеев отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы, целью которой, по его словам, была свобода информации и свобода в интернете. Аникеев также отрицает шантаж людей, у которых группа взламывала почту.