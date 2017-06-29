В Челябинской области предотвратили продажу 8,5 килограммов героина

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн – РИА Новости. Управление ФСБ по Челябинской области совместно с пограничным управлением региона и УФСБ по Свердловской области задержали группу лиц, пытавшихся сбыть 8,5 килограмма героина, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

"Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с пограничным управлением ФСБ России по области и УФСБ России по Свердловской области выявлен и пресечен канал незаконного оборота наркотических средств. Контрразведчики установили и задержали с поличным группу лиц, пытавшуюся сбыть покупателям более 8,5 килограмма героина. Груз был спрятан в грузовом автомобиле "Газель", — говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом УФСБ России по Челябинской области возбуждено уголовное дело за "попытку сбыта наркотических средств в особо крупном размере", проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, уточняется в сообщении.