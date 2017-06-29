В Челябинской области предотвратили продажу 8,5 килограммов героина

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июн – РИА Новости. Управление ФСБ по Челябинской области совместно с пограничным управлением региона и УФСБ по Свердловской области задержали группу лиц, пытавшихся сбыть 8,5 килограмма героина, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ по Челябинской области.
44.3%Да, это многих остановит
31.1%Лучше повысить штрафы за употребление и ужесточить наказание за сбыт
24.5%Нет, наркоманы нуждаются в лечении и психологической помощи
По данному факту следственным отделом УФСБ России по Челябинской области возбуждено уголовное дело за "попытку сбыта наркотических средств в особо крупном размере", проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления, уточняется в сообщении.