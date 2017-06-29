В Кузбассе проводят проверку после ДТП с полицейским автомобилем

КЕМЕРОВО, 29 июн — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области начало доследственную проверку по факту ДТП с полицейским автомобилем, которое специально спровоцировал нетрезвый задержанный мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По данным главка МВД по Кузбассу, инцидент произошел во вторник днем на автодороге Кемерово — Яшкино. Сотрудник ОМВД по Кемеровскому району (участковый уполномоченный) на служебном УАЗе доставлял жителя поселка Щегловский, задержанного за правонарушение, в город Кемерово для привлечения его к ответственности.

"В пути задержанный отвлекал полицейского от управления транспортным средством: оскорблял нецензурной бранью, пытался схватить за погоны. Сотрудник полиции остановил машину и применил к мужчине спецсредства — наручники, после чего продолжил движение. Однако даже наручники не остановили злоумышленника, он схватил за руль транспортного средства и повернул его в сторону", — уточнили в СУ СК.

В результате полицейский автомобиль выехал на полосу встреченного движения, где столкнулся с "ГАЗелью". Очевидцы ДТП вызвали скорую помощь и сотрудников ГИБДД. Как уточняет следствие, участникам ДТП оказали квалифицированную медицинскую помощь, травм тяжелой степени не диагностировано.

В настоящее время следователи проверяют информацию о применении насилия к сотруднику полиции, устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Руководство ГУМВД по Кемеровской области ранее также назначило собственную служебную проверку.

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