Источник: в Вологде горит склад на площади более 1,5 тысячи "квадратов"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Склад загорелся в четверг утром на площади более 1,5 тысячи квадратных метров в Вологде, пожар удалось локализовать, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По его словам, в настоящее время продолжается проливка сгоревших конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет.
Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о пожаре на складе по адресу: улица Доронинская, д 50а поступило в 05.15. Борьбу с огнем ведут восемь пожарных расчётов и 21 человек.