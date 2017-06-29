Источник: в Вологде горит склад на площади более 1,5 тысячи "квадратов"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Склад загорелся в четверг утром на площади более 1,5 тысячи квадратных метров в Вологде, пожар удалось локализовать, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Пожар в складском ангаре локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров, открытое горение сбито", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время продолжается проливка сгоревших конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о пожаре на складе по адресу: улица Доронинская, д 50а поступило в 05.15. Борьбу с огнем ведут восемь пожарных расчётов и 21 человек.