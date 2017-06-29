На Сахалине опекун отказался от ребенка, которого унижала медсестра

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июн – РИА Новости. Полуторагодовалый ребенок, которого унижала медсестра Макаровской районной больницы на Сахалине, снова оказался в медучреждении, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Сахалинской области Любовь Устиновская.

"Женщине, которая два дня назад оформила временную опеку над мальчиком, пришлось отказаться от него из-за давления со стороны прессы", — сказала Устиновская.

Она добавила, что жительница села Поречье, которое находится в пяти километрах от Макарова, имеет опыт воспитания приёмных детей и прошла школу приёмных родителей.

"После всей этой истории она сама высказала желание временно взять малыша к себе, (она) живёт недалеко, чтобы мама могла приезжать. За временную опеку человек не получает ничего. После того, как в дом нагрянула пресса, она отказалась от мальчика, дабы не наносить вред ни ему, ни своим домочадцам. Была вынуждена отдать ребёнка обратно", — сказала Устиновская.

История мальчика получила широкий общественный резонанс, когда в интернете появилось видео, на котором медсестра Макаровской центральной районной больницы унижала ребенка за испачканные штаны. Медсестра уволилась из больницы, проверку в отношении неё ведёт следствие.

Мальчик оказался в инфекционном отделении Макаровской ЦРБ 9 июня после того, как его забрали из неблагополучной семьи. Органы опеки местной администрации подали в суд для лишения его матери родительских прав. Семья состоит на учёте как находящаяся в социально опасном положении с сентября 2016 года.

У матери мальчика есть еще двое несовершеннолетних детей, они находятся под опекой других родственников. Ранее ее уже лишали родительских прав в отношении одного из детей.

По словам детского омбудсмена, органы опеки действуют в соответствии с законом. Если временную семью найти не удастся, то ребёнка отправят в детское учреждение. Дата суда по делу о лишении родительских прав ещё не назначена.