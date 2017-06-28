Суд арестовал стритрейсершу Багдасарян на шесть суток

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мировой участок Савеловского суда Москвы на 6 суток арестовал стритрейсершу Мару Багдасарян за уклонение от обязательных работ, сообщили РИА Новости в суде.

"Признать Багдасарян виновной по части 4 статьи 20.25 КоАП "Уклонение от обязательных работ", — огласил решение судья.

Ранее Савеловский районный суд Москвы удовлетворил исковое заявление прокурора о прекращении права Багдасарян на управление транспортными средствами, но это решение было обжаловано в вышестоящем суде.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что ранее уже была административно арестована на 15 суток.

Позже девушка представила поддельный больничный лист, чтобы избежать наказания. Однако обман был раскрыт, и по решению суда ей был назначен еще год исправительных работ.