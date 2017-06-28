В Екатеринбурге в руках у одиннадцатилетней девочки загорелся смартфон

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. В Екатеринбурге 11-летняя девочка получила ожог из-за того, что у нее в руках загорелся смартфон, по факту начата проверка, сообщает в среду СУСК РФ по Свердловской области.

По информации управления, планируется опросить пострадавшую, ее родителей и представителей салона сотовой связи, в котором был куплен смартфон.

"Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург … организована и проводится доследственная проверка по сообщению о получении телесных повреждений 11-летней девочкой в результате самопроизвольного воспламенения смартфона. По предварительным данным проверки, ребёнку был причинён термический ожог", — уточняет ведомство.