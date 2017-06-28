Еще одну девушку облили кислотой в Ставропольском крае

ПЯТИГОРСК, 28 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Еще одна девушка была облита кислотой неизвестным мужчиной в Буденновске Ставропольского края, сообщает следственное управление СК по краю.

Ранее сообщалось, что велосипедист 23 июня в Буденновске брызнул двум девушкам в лицо кислотой. Они получили ожоги разной степени тяжести и были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия". За информацию о нападавшем объявлено вознаграждение в 500 тысяч рублей.

"В настоящее время из органов полиции поступило уголовное дело о хулиганстве. Согласно материалам поступившего уголовного дела, вечером 20 июня текущего года на одной из улиц в городе Буденновск к девушке подошел мужчина и беспричинно облил ее жидкостью, причинив химические ожоги левой руки и лица", — говорится в сообщении.

К настоящему времени уголовные дела соединены в одно производство, проведены осмотры мест происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, добавили в СК.