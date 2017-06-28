Источник: на химзаводе в Оренбургской области потушили крупный пожар

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Специалистам удалось ликвидировать крупный пожар на "Новотроицком заводе хромовых соединений" в Оренбургской области, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось о возгорании воздушных кабельных тоннелей на предприятии на площади 200 квадратных метров. На место ЧП направлена лаборатория экологической службы Оренбургской области для замеров уровня ПДК вредных веществ в воздухе. По данным источника, технологический процесс предприятия приостановлен.

"Пожар ликвидирован, огнем поврежден кабельный тоннель на площади 200 квадратных метров", — сказал собеседник агентства, добавив, что жертв и пострадавших нет.

По его словам, причина пожара устанавливается, по факту ЧП уже начато дознание.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, борьбу с огнем вели 25 человек и девять единиц техники.

Как говорится на сайте предприятия, завод ежемесячно отгружает тысячи тонн готовой продукции (бихромат натрия, ангидрид хромовый, окись хрома и так далее) заказчикам в России и за рубежом. Продукция находит применение в ряде областей промышленности: текстильная, кожевенная, целлюлозно-бумажная, стекольная, лакокрасочная, производство синтетических моющих средств и так далее.