В честь погибшего студента МАДИ назовут мотоклуб, который он возглавлял

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мотоклуб "MADImoto", который возглавлял байкер Аркадий Дымов, погибший на Кутузовском проспекте в Москве, будет назван в его честь, соответствующее решение принято руководством МАДИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Ранее в СМИ появилась информация, что виновником аварии на Кутузовском проспекте стал автомобиль Mercedes, за рулем которого якобы был пьяный 20-летний студент МГИМО. Отмечалось, что студент на большой скорости сбил мотоциклиста, после чего скрылся с места происшествия, однако виновника аварии удалось быстро задержать: по данным СМИ, вскоре после столкновения с мотоциклистом автомобиль вылетел в кювет, зацепив остановку.

"Руководством университета принято решение назвать мотоклуб в честь Аркадия Дымова", — сообщили в вузе.

В МАДИ также сообщили, что Дымов учился на первом курсе магистратуры, руководил секцией "MADImoto", проводил мотопробеги, посвященные Великой Отечественной войне. Кроме того, являлся инженером лаборатории скоростных автомобилей при кафедре физвоспитания, был капитан команды "Smart moto", организовывал соревнования по мотокроссу и занимался популяризацией технических видов спорта.