В честь погибшего студента МАДИ назовут мотоклуб, который он возглавлял

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мотоклуб "MADImoto", который возглавлял байкер Аркадий Дымов, погибший на Кутузовском проспекте в Москве, будет назван в его честь, соответствующее решение принято руководством МАДИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Руководством университета принято решение назвать мотоклуб в честь Аркадия Дымова", — сообщили в вузе.
В МАДИ также сообщили, что Дымов учился на первом курсе магистратуры, руководил секцией "MADImoto", проводил мотопробеги, посвященные Великой Отечественной войне. Кроме того, являлся инженером лаборатории скоростных автомобилей при кафедре физвоспитания, был капитан команды "Smart moto", организовывал соревнования по мотокроссу и занимался популяризацией технических видов спорта.