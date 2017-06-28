Присяжные шесть часов не могут вынести вердикт обвиняемым по делу Немцова

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Коллегия присяжных заседателей уже 6 часов провела в совещательной комнате, но так и не вынесла вердикт обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости из Московского окружного военного суда.

В среду присяжные удалились в совещательную комнату повторно после ночного перерыва. После 12 часов дня они перешли к голосованию по вопросам относительно виновности или невиновности обвиняемых. В общей сложности присяжные находятся в совещательной комнате уже более шести часов.

Представитель потерпевшей стороны адвокат Ольга Михайлова отметила, что гадать относительно времени ожидания бессмысленно, а затягивание вынесения вердикта она объясняет сложностью дела. "Присяжным необходимо ответить на 26 вопросов", — сказала агентству Михайлова, отметив, что каждый вопрос сложен, и если, например, присяжные посчитают необходимым кого-то из обвиняемых оправдать, то это необходимо будет прописать в ответах по нескольким вопросам. Не факт, что присяжные вынесут вердикт в среду, добавила адвокат, отмечая, что они могут снова попросить перерыв в конце рабочего дня.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.