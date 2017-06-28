На Кубани осудили 63-летнего педофила за преступления против родственниц

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Краснодарский краевой суд приговорил 63-летнего педофила, совершившего преступления против своих 11-летней и 6-летней родственниц в Усть-Лабинском районе, к 18 годам колонии, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Следствие по делу Александра Николаенко вел отдел по Усть-Лабинскому району СКР по Кубани.

В ведомстве сообщили, что суд признал мужчину виновным в двух эпизодах иных действий сексуального характера в отношении малолетних девочек, совершенных лицом, имеющим судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и фото- и видеосъемке малолетней в целях изготовления порнографических материалов.

Как отметили в прокуратуре региона, суд установил, что мужчина в течение 2016 года неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении своей 11-летней родственницы. Ведомство уточняет, что с этой целью он забирал девочку из школы, на своем автомобиле увозил в лесополосу, где, используя ее беспомощное состояние, совершал над ней насилие, при этом все свои действия фиксировал на камеру мобильного телефона.

Кроме того, добавили в ведомстве, насильственные действия сексуального характера мужчина совершил и в отношении своей шестилетней двоюродной внучки. Несмотря на угрозы, девочка на следующий день рассказала обо всем своим маме и бабушке, которые обратились в правоохранительные органы, после чего Николаенко был задержан, поясняет прокуратура.

"Из материалов дела установлено, что мужчина уже имеет непогашенную судимость за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних и страдает педофилией", – говорится в сообщении. Отмечается, что в суде свою причастность к совершенным преступлениям мужчина не отрицал.

"Николаенко назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Также удовлетворен иск потерпевших о компенсации причиненного морального вреда на 900 тысяч рублей", – уточняет СУ СК по региону.