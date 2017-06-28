В Томске ребенка спасли из раскаленной от жары машины

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Жители Томска разбили стекло автомобиля, чтобы спасти оставленного без присмотра родителей малолетнего ребенка в раскаленной от жары машине; возбуждено уголовное дело, расследование которого взято на контроль центрального аппарата СК, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Инцидент произошел 26 июня возле одного из торговых центров Томска. Проходящие мимо люди обратили внимание на то, что в машине, оставленной на солнечной стороне в жаркую погоду, плачет младенец. На вид малышу было "8-9 месяцев, ребенок был мокрый и красный от жары, ползал по переднему сидению автомобиля и кричал".

"В течение длительного времени граждане не могли найти владельца автомобиля, после чего приняли решение выбить в машине стекло и извлечь из нее малыша. Достав мальчика из автомобиля, граждане отнесли его в торговый центр и напоили водой. Вскоре после этого появился разъяренный отец ребенка, который забрал его и, кинув на переднее сидение автомобиля, уехал", — рассказала Петренко журналистам.

Возбуждено дело по статье "оставление в опасности", оно принято в производство регионального следственного управления СКР. Расследование дела взято на контроль центрального аппарата СКР. Следователи намерены опросить очевидцев, установить обстоятельства случившегося и провести судебную медицинскую экспертизу для решения вопроса о том, не причинен ли здоровью ребенка вред.