Стритрейсерша Багдасарян пожаловалась Путину на судебных приставов

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Стритрейсерша Мара Багдасарян пожаловалась президенту России Владимиру Путину на суд и судебных приставов, сообщил РИА Новости ее адвокат Давид Кемулария.

"Мы подали жалобу на действия судьи и приставов. Нам угрожают, говорят, что Мару арестуют в любом случае", — сказал адвокат.

Он пояснил, что прямо из приемной президента она направилась на обязательные работы, к которым ее приговорили за невыплату штрафов. Пока адвокат не обращался в другие правоохранительные органы с заявлением об угрозах, так как "рассчитывает на президента". По его словам, ответ из администрации на обращение Багдасарян должен поступить через неделю.

В понедельник приставы снова задержали Багдасарян уже за прогул обязательных работ и составили административный протокол, по которому ей грозит до 15 суток ареста. Судья вернул его для устранения недостатков, но затем он снова может быть передан в суд. Материал составлен по части 4 статьи 20.25 КоАП "Уклонение от обязательных работ".

Ранее Савеловский районный суд Москвы удовлетворил исковое заявление прокурора о прекращении права на управление транспортными средствами нарушительницей ПДД Марой Багдасарян, но данное решение было обжаловано в вышестоящем суде.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что ранее была административно арестована на 15 суток.

Позже девушка представила поддельный больничный лист, чтобы избежать наказания. Однако обман был раскрыт, и по решению суда ей был назначен еще год исправительных работ.