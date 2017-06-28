Одного из болельщиков Кубка конфедераций госпитализировали с малярией

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Один из болельщиков проходящего сейчас футбольного Кубка конфедераций госпитализирован с малярией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Случай вчерашнего дня, когда один из болельщиков чемпионата дал клинику малярии (появились симптомы), он госпитализирован и находится в удовлетворительном состоянии без каких-либо осложнений. Это не гражданин Российской Федерации", — сказала она на пресс-конференции.

При этом она добавила, что в России сегодня нет малярии.

Кубок конфедераций начался 17 июня и продлится до 2 июля в четырех городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В рамках турнира встретятся лучшие сборные — обладатели кубков континентов.