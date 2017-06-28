"Почта России" выявила мошенническую схему по отправке "серых" посылок

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "Почта России" пресекла крупную мошенническую схему отправки "серой почты", причинившей государству ущерб на сотни миллионов рублей, сообщает в среду пресс-служба предприятия.

"Сотрудниками службы безопасности "Почты России" проведена масштабная операция по пресечению мошеннической схемы, по которой в почтовую сеть поступали сотни тысяч неучтенных и неоплаченных почтовых отправлений. Ущерб, причиненный государству, составил сотни миллионов рублей", — говорится в релизе.

Вброс "серой почты" осуществлялся крупным консолидатором (посредником между отправителями и "Почтой России") – московской компанией "Экспресс", заявляют на предприятии. В афере, по мнению "Почты", также могли участвовать сотрудники почтамтов при Казанском и Ярославском вокзалах Москвы и авиационного отделения перевозки почты Шереметьево.

Значительные объемы неучтенных посылок удалось выявить при помощи тщательного анализа поступающих данных о количестве и маршрутах доставки почтовых отправлений.

"На всех изъятых отправлениях имеется оттиск принадлежащей ООО "Экспресс" франкировальной машины устаревшей модели, которая не передает данные на централизованные серверы "Почты России". В настоящее время "Почта России" прекращает с данной компанией-консолидатором все договорные отношения и будет настаивать на отзыве у нее лицензии на использование франкировальной машины", — отмечается в сообщении.

Материалы по этим фактам передаются в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.