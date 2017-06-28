Вердикт по делу об убийстве Немцова вынесут голосованием

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Присяжные по делу об убийстве Бориса Немцова не смогли за три часа прийти к единогласному вердикту и начали голосование, передает корреспондент РИА Новости из Московского окружного военного суда.

Во вторник присяжные пробыли в совещательной комнате около 2,5 часов и, в итоге, попросили отложить заседание до сегодняшнего дня. Но за оставшиеся полчаса единое мнение также выработать не удалось, из комнаты они так и не вышли. Это говорит о том, что теперь решение будет вынесено голосованием.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.