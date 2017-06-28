Присяжные удалились обсуждать вердикт по делу об убийстве Немцова

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Коллегия присяжных в среду после перерыва снова удалилась в совещательную комнату для вынесения вердикта обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.

Судья обратил их внимание, что во вторник они ушли в совещательную комнату в 15.53, а вышли в 18.19.

"У вас до трех часов осталось еще 33 минуты, поэтому если вы за это время не придете к общему мнению, приступайте к голосованию", — сказал судья Юрий Житников.

Во вторник присяжные не смогли прийти к единому мнению о виновности подсудимых. В начале седьмого часа они вышли из комнаты и попросили сделать перерыв до среды.