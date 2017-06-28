Митрохина задержали за пикет у здания Совфеда

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин сообщил РИА Новости, что задержан за одиночный пикет возле Совета Федерации, где в среду рассматривается закон о реновации жилого фонда Москвы.

По словам политика, на данный момент он находится в ОВД Тверского района. "Меня задержали в ходе одиночного пикета напротив Совета Федерации, в этот момент держал в руках плакат. Проводили пешком до ОВД Тверского района… пока ничего не говорят", — сказал Митрохин агентству в среду.

Ранее Митрохин был дважды задержан за одиночные пикеты у здания Госдумы, когда там рассматривали законопроект о реновации во втором чтении, а также в его окончательном чтении. Оба раза политика доставляли в ОВД Тверского района, где на него были составлены два аналогичных протокола за нарушение правил проведения публичных акций, в связи с чем главу московского отделения партии ждут два слушания в Тверском суде, назначенные на 29 июня.

Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.