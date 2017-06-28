Москвичка убила подругу, выйдя из колонии

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москвичка обвиняется в убийстве своей подруги в ходе пьяной ссоры в день выхода из мест лишения свободы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в понедельник в квартире жилого дома на Ельнинской улице в Москве при распитии спиртных напитков 33-летняя обвиняемая поссорилась со своей подругой и нанесла ей два удара ножом в область грудной клетки. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

"Следствием установлено, что фигурантка ранее судима за хранение наркотических средств и была освобождена из мест лишения свободы 26 июня 2017 года", — сказала Иванова.

По ее словам, во время следственных действий женщина полностью признала вину в особо тяжком преступлении.

В среду следствие ходатайствует об избрании в отношении жительницы столицы меры пресечения в виде заключения под стражу.