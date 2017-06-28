На Кубани выпал пятисантиметровый град

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Град диаметром 5 сантиметров прошел во вторник вечером в Мостовском районе Краснодарского края, комиссия устанавливает ущерб, сообщил руководитель пресс-службы ГУМЧС по Кубани Никита Гавриляк.

"В 18.45 27.06.2017 от оперативного дежурного ЕДДС МО Мостовской район поступила информация о том, что в Псебайском городском поселении (пос. Перевалка, пос. Бурный) прошли осадки в виде града диаметром около 50 мм", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что эвакуация населения не проводилась, погибших и пострадавших нет. В настоящий момент проводятся аварийно-восстановительные работы.

Как уточнили в управлении, власти Мостовского района организовали работу комиссии по установлению ущерба. Кроме того, на месте работает оперативная группа Мостовского пожарно-спасательного гарнизона. Работает телефон доверия.