На Дальнем Востоке за сутки возникли почти 40 лесных пожаров

ХАБАРОВСК, 28 июн — РИА Новости. Почти 40 новых лесных пожаров возникли в минувшие сутки на Дальнем Востоке, где всего было зарегистрировано 83 очага, сообщает в среду департамент лесного хозяйства по ДФО.

Ранее сообщалось, что утром во вторник в округе горели 56 лесных пожаров.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 38 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего действовало 83 очага: 55 в Якутии, 24 в Амурской области, два в Хабаровском крае, по одному в Чукотском автономном округе и Магаданской области. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила чуть более 20 тысяч гектаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть леса сгорела в Якутии –14,1 тысячи гектара, и Амурской области – 5,9 тысячи гектара. На тушении возгораний работали 367 человек, 45 единиц наземной техники, шесть воздушных судов.

К утру среды ликвидировано 22 пожара, из них 19 в Амурской области, два в Якутии, один в Чукотском автономном округе. Работы по тушению 61 возгорания продолжаются", — сообщает департамент.