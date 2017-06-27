В Минэнерго назвали причину масштабных нарушений электроснабжения в Сибири

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Масштабные нарушения электроснабжения в Сибири во вторник произошли из-за неправильной работы противоаварийной автоматики на Братской ГЭС "Иркутскэнерго" и последующей ошибки в автоматике одной из подстанций, следует из сообщения Минэнерго РФ.

Ранее во вторник ситуационно-аналитический центр Минэнерго сообщил, что в Сибири в 11.43 мск начались нарушения энергоснабжения. Отключились семь энергоблоков Богучанской ГЭС, произошел полный сброс нагрузки станции с 2025 МВт до нуля без потери собственных нужд. Также отключился второй энергоблок Березовской ГРЭС мощностью 800 МВт, произошло отключение нагрузки на трех алюминиевых заводах "Русала" — Братском, Иркутском и Красноярском — и на Иркутском авиационном заводе на 2590 МВт. Также произошли отключения в электросетях "МЭС Сибири" и "МЭС Западной Сибири" (филиалы ФСК ЕЭС).

Отключения происходили также еще на трех электростанциях: Назаровской ГРЭС (снижение нагрузки на 300 МВт), Красноярской ГЭС (снижение нагрузки на 1320 МВт) и Усть-Илимской ГЭС (снижение нагрузки на 1060 МВт). Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Красноярском крае, Кемеровской области, Забайкальском крае и Республике Бурятия — около 265,2 тысячи человек. В 15.08 мск электроснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме.

"В 11.43 на Братской ГЭС устройствами противоаварийной автоматики неправильно сформированы и реализованы на энергообъектах Иркутской энергосистемы управляющие воздействия на отключение нагрузки в объеме около 800 МВт, в том числе на Иркутском алюминиевом заводе 750 МВт. После работы противоаварийной автоматики Братской ГЭС … (и возникшего – ред.) превышения параметров электроэнергетического режима объединенной энергосистемы Сибири дополнительно неправильно сработали устройства противоаварийной автоматики на ПС 500 кВ Озерная с действием на отключение нагрузки на Братском алюминиевом заводе в объеме около 650 МВт. Итогом последовательной неправильной работы устройств противоаварийной автоматики на Братской ГЭС и ПС 500 кВ Озерная явилось каскадное развитие аварии", — сообщило Минэнерго.