Суд огласил приговор участникам движения Марцинкевича

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы назначил сроки от 3 до 10 лет колонии участникам движения националиста Максима Марцинкевича по делу о нападении на людей, которых он считал наркоторговцами, сообщили РИА Новости в суде.

Самый большой срок получил сам Марцинкевич и его подельник Дмитрий Шельдяшов — они получили в общем по 10 лет колонии строгого режима.

Станислав Котловский, Георгий Кептени, Василий Лапшин и Елизавета Симонова приговорены судом к трем годам колонии общего режима.

Евдоким Князев и Роман Максимов получили по пять лет общего режима, Михаил Шаланкевич — шесть лет.

Самый молодой участник движения Александр Шанкин, которому на момент преступления не исполнилось 18 лет, приговорен судом к 6 годам воспитательной колонии.

Ранее прокурор попросил приговорить Марцинкевича к 11,5 лет заключения в колонии строгого режима. Всем остальным фигурантам дела он также попросил наказание в виде заключения в колонии.

Тесак также был участником движения "Реструкт" и лидером скандального проекта "Оккупай-педофиляй", заявленной целью которого является борьба с педофилами. Марцинкевич ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам он получил 3,5 года лишения свободы.

Теперь Марцинкевич и девять его соратников обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

Тесак и его сподвижники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и иными веществами. Все это делалось в 2012–2014 годах в рамках организованного ими движения "Оккупай-наркофиляй", связанного с борьбой против торговцев "спайсами".