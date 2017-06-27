Суд назначил девять лет колонии националисту Марцинкевичу по прозвищу Тесак

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы приговорил к 9 годам строгого режима националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, по делу о нападении на людей, которых он считал наркоторговцами, сообщили РИА Новости в суде.
Прокурор просил приговорить Марцинкевича к 11,5 годам заключения в колонии строгого режима. Для всех остальных фигурантов дела он также просил наказание в виде заключения в колонии.
Тесак также был участником движения "Реструкт" и лидером скандального проекта "Оккупай-педофиляй", заявленной целью которого является борьба с педофилами. Марцинкевич ранее был осужден за выложенное в интернет видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам он получил 3,5 года лишения свободы.