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Происшествия

В Kaspersky заявили, что вирус, атаковавший компании, не был ранее известен

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19:3127.06.2017
(обновлено: 19:42 27.06.2017)
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вирус-вымогатель, атаковавший компании в РФ и Украине, не принадлежит к ранее известным семействам вредоносного программного обеспечения, сообщил РИА Новости руководитель отдела антивирусных исследований "Лаборатории Касперского" Вячеслав Закоржевский.

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В ЦБ сообщили о хакерских атаках на российские банки

Ранее во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu) сообщил, что вирус распространился по всему миру.

По словам Закоржевского, множество организаций по всему миру пострадали от масштабной атаки программы-вымогателя. Однако больше всего инцидентов было зафиксировано в РФ и Украине.

Хакер. Архивное фото
© Fotolia / Alexander
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"По имеющимся у нас данным на текущий момент, данный шифровальщик не принадлежит к ранее известным семействам вредоносного ПО. На данный момент "Лаборатория Касперского" проводит расследование, и в ближайшее время мы сможем предоставить больше информации по сценарию заражения и схеме работы вредоносного кода", — сказал эксперт.

Антивирусная компания рекомендует своим пользователям для обеспечения безопасности убедиться, что защитное решение включено и использует актуальные вирусные базы, а также удостовериться, что оно подключено к облачной системе KSN и активирован мониторинг системы (System Watcher). "В качестве дополнительной меры с помощью функции AppLocker можно запретить исполнение файла с названием perfc.dat, а также заблокировать запуск утилиты PSExec из пакета Sysinternals", — советует представитель компании.

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