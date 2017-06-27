В ЦБ сообщили о хакерских атаках на российские банки

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Банк России выявил хакерские атаки, направленные на системы российских кредитных организаций; в результате этих атак зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Во вторник "Роснефть" сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке, в связи с чем компания обратилась в правоохранительные органы.

"Банк России сообщает о выявлении компьютерных атак, направленных на российские кредитные организации. По информации Банка России, в результате атак зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры. Нарушений работы систем банков и нарушений предоставления сервисов клиентам не зафиксировано", — сказали в Банке России.

При этом в ЦБ отметили, что в настоящее время Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России совместно с кредитными организациями работает над устранением последствий выявленных компьютерных атак.

В свою очередь, в ряде банков сообщили РИА Новости, что системы безопасности не зафиксировали атак. В частности, в Альфа-банке и "Почта банке". А в банке "Открытие" сообщили, что хакерским атакам банк подвергается несколько раз в неделю, но кредитная организация их успешно отражает.

Вместе с тем, Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются во вторник на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов. При этом названия банков и учреждений Нацбанк не уточнил.