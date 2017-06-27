Децл подал четыре иска против Басты за оскорбления в соцсетях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн — РИА Новости, Иван Капустин. Рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, подал четыре иска в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону к другому известному музыканту Василию Вакуленко (Баста/Ноггано) на общую сумму в 4 миллиона рублей по делу об оскорблениях в соцсетях, сообщил РИА Новости адвокат истца Роман Лалаян.

"Кирилл Толмацкий подал четыре новых иска к Вакуленко в связи с оскорблениями в соцсетях. Мы не отказываемся от того, что ущерб по каждому оскорблению равен одному миллиону рублей, поэтому общая сумма составляет 4 миллиона рублей. Плюс мы заявляем помимо морального ущерба компенсацию суммы юридических услуг, расходов по перелету и так далее", — пояснил Лалаян.

Вышеупомянутый суд в декабре 2016 года уже взыскал 50 тысяч рублей с Вакуленко в пользу Толмацкого в ходе рассмотрения иска о защите чести и достоинства. Изначально истец требовал признать факт оскорбления, взыскать с Вакуленко 1 миллион рублей и удалить порочащую, по его мнению, запись из социальных сетей.

Конфликт исполнителей начался с того, что Толмацкий в своем Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Вакуленко, на что тот, тоже в Twitter, грубо ему ответил. Именно это и стало поводом для первого иска.