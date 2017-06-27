В Kaspersky рассказали о распространении вируса-вымогателя Petya

Хакерская атака на российские и украинские компании (6)

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости/Прайм. Вирус-вымогатель Petya распространился по всему миру, написал в своем микроблоге в Twitter руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю (Costin Raiu).

Petrwrap/Petya ransomware variant with contact wowsmith123456@posteo.net spreading worldwide, large number of countries affected. — Costin Raiu (@craiu) 27 июня 2017 г.

"Вирус Petya с контактным адресом wowsmith123456@posteo.net распространяется во всем мире, огромное количество стран затронуто", — написал он.

По его словам, вирус был создан 18 июня.

Ранее в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Атака произошла около 14.00. Способ распространения зловреда в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry.

По данным Group-IB, среди жертв кибератаки оказались сети "Башнефти", "Роснефти", украинских компаний "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго" и "Днепровской электроэнергетической системы", Mars, Nivea. Атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины "Ашан", украинские операторы ("Киевстар", LifeCell, "Укртелеком"), Приватбанк, киевский метрополитен.