Отравившихся спиртом под Астраханью подростков выписали из больницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Подростки, отравившиеся спиртосодержащей жидкостью в Астраханской области, выписаны из больницы, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что пятеро взрослых и двое подростков отравились спиртосодержащей жидкостью, в результате четыре человека скончались, еще трое находились в больнице. Следователи возбудили дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". В результате исследования в лаборатории установлено, что жидкость не содержит пищевой спирт и не предназначена для употребления.

"В данный момент двое подростков выписаны из больницы и отправлены домой, еще один мужчина до сих пор находится в больнице Ахтубинского района", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 19 июня на берегу реки Ахтуба трое молодых людей обнаружили канистру с неустановленной жидкостью, имеющей ярко выраженный запах спирта. Парни доставили канистру домой к одному из них и разбавили ее содержимое водой для употребления. К "застолью" присоединились двое соседей, мужчина и женщина. На следующий день все пятеро поступили в районную больницу в состоянии острой интоксикации. Еще через день один за другим женщина и двое мужчин скончались из-за токсического действия жидкости. Еще один пострадавший впал в кому, но после также скончался. Доступ к спиртосодержащей жидкости также был у двух несовершеннолетних — племянника одного из погибших и его друга, мальчики поступили в районную больницу в состоянии острой интоксикации.