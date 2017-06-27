Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины. Об этом РИА Новости сообщили в компании Group-IB, которая специализируется на раннем выявлении киберугроз.
По предварительным данным, от вируса пострадали многие компании, в том числе "Башнефть" и "Роснефть", а также украинские "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго" и "Днепровской электроэнергетической системы".
"Mondelez International, Ощадбанк, Mars, "Новая Почта", Nivea, TESA и другие. Киевский метрополитен также подвергся хакерской атаке. Атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины "Ашан", украинские операторы ("Киевстар", LifeCell, "УкрТелеКом"), Приватбанк. Аэропорт Борисполь, предположительно, также подвергся хакерской атаке", — добавил представитель Group-IB.
Киевский аэропорт Борисполь предупредил о возможных задержках рейсов.
"Сегодня в аэропорту и в нескольких крупных предприятиях государственного сектора внештатная ситуация — спам-атака. Наши IT-службы пытаются совместными усилиями урегулировать ситуацию", — написал исполняющий обязанности директора аэропорта Евгений Дыхне на своей странице в Facebook.
Вирус WannaCry атаковал сотни тысяч компьютеров по всему миру 12 мая. Тогда хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США: инструмент разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.