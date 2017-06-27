Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины. Об этом РИА Новости сообщили в компании Group-IB, которая специализируется на раннем выявлении киберугроз.

"Он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Атака произошла около 14.00. Судя по фотографиям, это криптолокер Petya", — пояснили в пресс-службе компании, отметив, что способ распространения Petya в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry.

По предварительным данным, от вируса пострадали многие компании, в том числе "Башнефть" и "Роснефть", а также украинские "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго" и "Днепровской электроэнергетической системы".

"Mondelez International, Ощадбанк, Mars, "Новая Почта", Nivea, TESA и другие. Киевский метрополитен также подвергся хакерской атаке. Атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины "Ашан", украинские операторы ("Киевстар", LifeCell, "УкрТелеКом"), Приватбанк. Аэропорт Борисполь, предположительно, также подвергся хакерской атаке", — добавил представитель Group-IB.

Вирус стал причиной сбоя в работе киевского метро: пассажиры не могут оплатить проезд с помощью банковских карт. В свою очередь, вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что хакерской атаке подверглись все компьютеры в кабмине.

Киевский аэропорт Борисполь предупредил о возможных задержках рейсов.

"Сегодня в аэропорту и в нескольких крупных предприятиях государственного сектора внештатная ситуация — спам-атака. Наши IT-службы пытаются совместными усилиями урегулировать ситуацию", — написал исполняющий обязанности директора аэропорта Евгений Дыхне на своей странице в Facebook.

Ранее об атаке на свои серверы сообщила "Роснефть". В компании отметили, что сразу перешли на резервную систему управления производством, что позволило избежать остановки добычи нефти.

Вирус WannaCry атаковал сотни тысяч компьютеров по всему миру 12 мая. Тогда хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США: инструмент разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.