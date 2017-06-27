ВС отменил взыскание с Клинцевича 285 тысяч рублей за отдых в санатории

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Верховный суд отменил решение Рузского районного суда Московской области и постановление Московского областного суда о взыскании денежных средств с сенатора Франца Клинцевича в пользу центра им. Лиходея, сообщил РИА Новости адвокат сенатора Сергей Худяков.

"Дело направлено на новое рассмотрение", — сказал собеседник агентства.

Клинцевич отметил, что удовлетворён сегодняшним решением суда и считает его справедливым.

"Повторю то, что говорил и раньше. Иск в мой адрес стал реакцией бывшего руководства ОООИВА — "Инвалиды войны" на проверку использования им бюджетных средств, которую проводили государственные органы. Требовалось любыми путями переключить внимание на кого-то другого. Тем более что я был в курсе этой "кухни" и мешал им", — сказал он РИА Новости.

Сенатор выразил надежду, что "во всей этой истории поставлена точка". "А вот дело с, мягко говоря, нецелевым использованием бюджетных средств бывшим руководством ОООИВА — "Инвалиды войны" будет доведено до конца", — добавил Клинцевич.

Ранее Рузский городской суд Подмосковья, а затем Московский областной суд подтвердили взыскание с Клинцевича долга в 285 тысяч рублей за новогодний отдых в санатории "Русь", принадлежащем Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА). Сенатор, в свою очередь, говорил, что он, как непосредственный участник афганской войны, имеет полное право отдыхать и лечиться в санатории бесплатно, но никогда не пользовался этим правом.