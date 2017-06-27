Издатель "Флирта" получил три года тюрьмы за организацию проституции

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил издателя журнала "Флирт" Дмитрия Зяблицева к трем годам колонии общего режима за организацию проституции, главный редактор издания Станислава Казакова получила два года условно, сообщили РИА Новости в суде.

По словам собеседника агентства, условный срок Казаковой связан с тем, что у подсудимый есть несовершеннолетний ребенок.

В суде отметили, что адвокаты подсудимых на приговор не явились, поэтому данных о их намерении обжаловать решение суда пока нет.

Во время прений прокурор просил для Зяблицева четыре года тюрьмы, а для Казаковой — три года лишения свободы.

Главного редактора журнала "Флирт" и еще около 40 человек задержали в 2015 году. По данным следствия, Казакова и Зяблицев не только рекламировали интим-услуги в печатной версии и на сайте издания, но и сами организовали подпольный бизнес.

Печатная версия "Флирта" раздавалась на улицах Москвы, журналы также подкладывали под автомобильные дворники. Издательсткий бизнес Зяблицева не раз привлекал внимание надзорных органов. Так, в 2013 году суд закрыл журнал "Флирт в большом городе" из-за ошибки при регистрации: эротическое издание было зарегистрировано как информационно-рекламное.

По данным прокуратуры, владелец "Флирта" заработал на журнале 68 миллионов рублей.