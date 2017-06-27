"Роснефть" сообщила о хакерской атаке на свои серверы

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Серверы "Роснефти" подверглись мощной хакерской атаке, компания обратилась в правоохранительные органы, говорится в сообщении на официальной странице компании в Twitter.
"На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами. По факту кибератаки компания обратилась в правоохранительные органы", — сообщила "Роснефть".
Во вторник в арбитражном суде Башкирии проходит рассмотрение иска "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей.
На серверы Компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами.— ПАО "НК "Роснефть" (@RosneftRu) 27 июня 2017 г.
По факту кибератаки Компания обратилась в правоохранительные органы.
— ПАО "НК "Роснефть" (@RosneftRu) 27 июня 2017 г.